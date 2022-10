Her åbner ny discountbutik - lover at angribe høje priser

Fynboer, der gerne vil spare på sine indkøb får snart en ny mulighed for at få budgettet til at strække sig lidt længere.

Salling Groups nye discount butikskæde, Basalt, åbner nemlig på Fyn til november.

Det afslører detailkoncernen i en pressemeddelelse fredag.

Det nye butikskoncept lover at gå til angreb på inflationen blandt andet med markedets laveste priser på basale dagligvarer, lyder det fra Salling Group.

Den odenseanske butik bliver den fjerde butik af sin art på landsplan, hvor der i alt er planlagt 10 butikker.

15 procent billigere

Butikken slår dørene op torsdag den 3. november klokken 8 på Ørbækvej i Odense Sø.

- Vi glæder os enormt meget til at byde alle odenseanere og fynboer indenfor og vise vores nye butik frem og håber, at den bliver taget godt imod. Med markedets laveste priser på de mest basale dagligvarer har vi i hvert fald givet vores bud på et konkret våben mod inflationen, udtaler Per Bank, administrerende direktør i Salling Group.



Basalt-butikkerne vil være kendetegnet ved et bredt udvalg af basale dagligvarer, der hverken kræver køl eller frost.

Det vil sige pasta, havregryn, toiletpapir, bleer, tandpasta, langtidsholdbar mælk, mel og brød samt et basalt udvalg af frugt og grønt.



Og netop de manglede kølevarer er hovedårsagen til at Salling Group kommer til at kunne tilbyde billigere priser i de nye butikker.

Udover en halvering af butikkernes energiforbrug, så er et reduceret sortiment og forkortet åbningstider med til at gøre, at butikkens priser i gennemsnit er 15 procent under discountmarkedspriserne.