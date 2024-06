Her bliver ko ved et mirakel reddet op af Odense Å

En mildt sagt udsædvanlig redningsaktion udspillede sig mandag aften i Odense-bydelen Seden.

Her havde en ko nemlig forvildet sig i Odense Å, hvorfor en større redningsaktion blev iværksat.

Det oplyser Beredskab Fyn til TV 2 Fyn.

- Jeg starter med at køre derover, men konstaterer hurtigt, at det kan jeg ikke klare alene, siger indsatsleder hos Beredskab Fyn Mikael Kristiansen til TV 2 Fyn og uddyber:

- Derpå sender jeg bud efter fire mand og en brandbil, og vi bakser med koen fra landsiden uden succes, så jeg må tilkalde yderligere to mand med dykkerdragter.

Beredskab Fyn modtog anmeldelse klokken 18.40 mandag aften, og indsatslederen var på stedet klokken 19. En forbipasserende spottede koen, der havde det meste af kroppen under vand, og ringede efter hjælp. Miseren udspillede sig ved cykelbroen ved Havregårdsvej i Seden Syd.

Det er ifølge indsatslederen uklart, om koen er faldet eller gået i vandet.

- Dykkerne forsøger ligesom af finde en form for skråning, hvor koen kan komme op, oplyser indsatslederen og tilføjer, at det er sværere end som så.

- Vi kæmper og kæmper med denne her ko, men til sidst opgiver vi faktisk, fordi vi simpelthen ikke kan få den op, siger han videre.

Bondemanden, der ejer koen, er imidlertid ankommet til stedet og vil give koen noget mad, mens den befinder sig i vandet.

- Lige pludselig på mirakuløs vis finder koen en skråning på den modsatte side af åbredden, hvor det så lykkes os at få guidet den op, siger Mikael Kristiansen, der oplyser, at redningsaktionen varede i mere end tre timer, men at den heldigvis "endte lykkeligt".

Ifølge indsatslederen har koen det godt i dag.