Her bliver Marie rørt til tårer over stor nyhed: - Han bliver husket

Marie Czerepowicz har fået lidt at smile af, efter hun mistede sin søn Storm inden fødslen i januar.

OUH har nemlig ændret praksis og indført et separat afsnit til forældre med dødfødte børn.

Dermed er Marie Czerepowicz' ønske blevet opfyldt efter hendes egen hjerteskærende oplevelse efter sin fødsel.

Fordi da Marie Czerepowicz og hendes mand, Stefan Czerepowicz, fik deres dødfødte søn, blev de lagt mellem lykkelige forældre og grædende børn.

Den oplevelse gjorde ondt på det sørgende forældrepar, som også begge trådte ind i en periode med sorgorlov.

Derfor var der noget at fejre i dag for Marie Czerepowicz og Sara Emil Baaring (S), som har kæmpet for sagen gennem sin plads i Folketinget.