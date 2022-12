Her bor de nu: 190 familier er flyttet fra Vollsmose

- Det er meget forskellige situationer, som de enkelte borgere står med. Derfor forsøger vi at få afdækket de enkeltes behov og finde det match, der passer. Så familien kan komme videre, siger Jens Pilholm.



TV 2 Fyn har forsøgt at komme i kontakt med flere beboere i Vollsmose, men ingen har indtil videre ønsket at deltage.



Renoveringer betyder stigende priser

Når tidligere beboere i Vollsmose vender tilbage til deres boliger, er det ikke kun bebyggelsen, der har ændret sig. Som en del af renoveringerne stiger huslejepriserne nemlig også.

Den største stigning sker indtil videre i Granparken, hvor den gennemsnitlige husleje stiger med 225 kroner per kvadratmeter om året. Det er en stigning på 38 procent.

Alligevel regner direktøren i Civica med, at de kan finde lejere til boligerne.

- Jeg er ret sikker på, at vi får alle de færdigrenoverede lejligheder udlejet. Også selvom huslejen stiger, siger Jens Pilholm.



I sommers begyndte den første store nedrivning af en bygning i Bøgeparken. Her måtte der hentes hjælp udenlands for at få den 14-etagers høje bygning revet ned.