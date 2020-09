Socialdemokratiet sikrer flertal for salg af Fjernvarme Fyn

Drop en del af letbanens etape to, lån penge, tag af kassebeholdningen og sælg Fjernvarme Fyn. Det er de store klumper i den finansieringsmodel, som som borgmester Peter Rahbæk Juel (S) tirsdag morgen præsenterede de andre partier for. Det viser et aftaleudkast, som TV 2/Fyn er i besiddelse af.

Og det er ikke småpenge det handler om, når Odense Kommune skal finde 1,8 milliarder kroner til at lave velfærdsforbedringer.

Frem mod 2030 har et samlet byråd indgået en aftale om at finde i alt 1,8 milliarder kroner til modernisering af vuggestuer, børnehaver, plejehjem og skoler. Aftalen bliver kaldt "Velfærdens Fundament".

Socialdeomkratiet vil også bruge 100 millioner kroner af anlægsmidlerne i budgetterne de næste fire år. Og fra budget 2022 skal der findes yderligere 45 millioner kroner af anlægsmidlerne, som kan bruges til at finansiere velfærdsforbedringerne.

Forkortelse af letbanen

I aftalen finder man 153 millioner kroner ved at udskyde en del af letbanens etape to. Rahbæk Juel vil udskyde den del af letbanens etape to, som skal gå fra Sukkerkogeriet midt i byen til Odense Zoo og i stedet bruge pengene på velfærdsforbedringer.

Til gengæld holder man fast i den del af letbanens etape to, som skal gå fra centrum af Odense til Vollsmose og Seden.

En del af finansieringen kommer også fra lån. Her vil Socialdemokratiet optage lån for 150 millioner kroner frem mod 2030. Desuden vil partiet tage 150 millioner kroner op af kommunekassen til at finansiere den store plan om velfærdsforbedringer.

Fjernvarmesalg skal finansiere velfærd

Får Peter Rahbæk Juel flertal, er der også planer om at sælge Fjernvarme Fyn til Energi Fyn. Selskabet kan sælges for 900 millioner kroner, men en del af salgsprisen skal betales i afgift til staten. Når den afgift er betalt, er der 524 millioner kroner tilbage, som kan bruges på velfærdsforbedringer.

Selvom der er enighed mellem byrådets partier om, at der skal bruges 1,8 milliarder kroner på velfærdsforbedringer frem til 2030, så er der ikke enighed om, hvordan pengene skal findes.

Det har også betydet, at både partier til højre og venstre har meldt sig ud af finansieringsaftalen. Både Enhedslisten, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti står uden for aftalen.