Det er tydeligvis ikke helt lige til at parkere i Danmarks tredjestørste by. For når det kommer til at få en p-afgift stukket i forruden er der nogle steder, der er værre end andre.

TV 2 Fyn har gennem en aktindsigt hos Odense Kommunes håndhæver af parkeringsreglerne, P-Nord, fået overblik over, hvor der deles flest afgifter ud. I 2023 blev der delt i alt 13.924 p-afgifter ud i Odense, svarende til 38 i gennemsnit om dagen.

Oversigten viser, at Thuresensgade og Dronningensgade er de to gader, hvor der sidste år blev givet flest p-afgifter, nemlig henholdsvis 589 og 397.