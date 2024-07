Her er den pris, Novo Nordisk betaler Odense for mega-grund

Odense Kommune har solgt den 81 hektar store grund i Tietgenbyen til Novo Nordisk for 206 millioner kroner.

Det fortæller borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2 Fyn.

- Vi har en indtægt på salget, inklusiv moms, på 206 millioner kroner. De penge går ind i vores jordforsyningspulje, fordi vi har travlt med at få opkøbt og modnet mere jord til erhverv, hvis nu Novo (Nordisk, red.) vil udvide, eller andre virksomheder vil ind i området her, fortæller borgmesteren.

Grunden skal rumme en fabrik for Novo Nordisk, som vil bibringe byen flere tusinde arbejdspladser, lyder det.

I den kommende uge starter gravearbejdet på grunden, som officielt blev Novo Nordisks mandag.

I et skriftligt citat glæder Novo Nordisk sig over købet, men skriver også, at det endnu afventer den endelige interne proces i forhold til at godkende de konkrete byggeplaner. Det forventer selskabet vil finde sted sidst på året.