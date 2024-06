Her er fem årsager til letbanens gigantiske hul i kassen

Billetpriser

Det går trægt med at indfri forventningerne til den estimerede påstigerpris. I 2024 er den gennemsnitlige indtægt per passager på 8,51 kroner. Det er 3,87 kroner mindre end forventet. I alt er man cirka 30 procent under gennemsnitsprisen per passager.

Det skyldes mange ting. Blandt andet indførte man sidste år de såkaldte QR-billetter, som var billigere at købe. Tanken bag var, at man ville have flere til at bruge letbanen, og det er også lykkedes. I april satte salget af QR-billetter rekord med knap 70.000 salg, og QR-billetten udgør 10-20 procent af det samlede billetsalg i letbanen. Men man tjener altså ikke nok penge på de billige billetter, der koster 15 kroner.

Også de såkaldte fastpris-produkter er lidt af en hæmsko, forklarer Dan Ravn. Cirka 25 procent af indtægterne kommer fra periodekort og andre billettyper med rabat, men de udgøres af mellem 40 og 50 procent af kunderne.

Derfor har der været debat om en mulig prisstigning, men det ser indtil nu ud til at være blevet skudt ned.

