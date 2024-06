Her er fire gange, borgmester har nægtet at sige ja eller nej til letbanens anden etape

Odense Kommune har sparet 225 millioner op til at bygge en ny etape af Odense Letbane, som skal føre de hvide togsæt til gennem Vollsmose til Seden - og måske endda helt til Odense Zoo i den anden retning - og dermed give endnu større mulighed for at transportere sig på skinner i byen.

Men hvorvidt udbygningen nogensinde bliver til noget er stadig uafklaret.

Siden 2020 har journalister forsøgt at få borgmesteren til at forholde sig til, om hans parti er for eller imod udbygningen - men uden held.

Talrige afvisninger

I 2020 var det eksempelvis Fyens Stiftstidende, som spurgte borgmesteren om han ville gå ind for en løsning med busser i dedikerede baner, i stedet for en decideret letbaneudbygning. Dengang sagde borgmesteren, at der først ville blive taget en beslutning i 2022, og at man indtil da vil spare op.

Et år senere prøvede samme medie til igen, men også denne gang meldte borgmesteren 'hus forbi', og henviste til at byrådet først ville tage en beslutning i 2022. Også selvom byrådets andre partier allerede havde meldt deres klare holdninger ud.

Der blev heller ingen beslutninger taget i 2022, og i 2023 lød det, at man inden udgangen af 2024 ville træffe en beslutning. Borgmesteren var dog i mellemtiden blevet positivt indstillet overfor etape 2 - måske fordi folketinget afsatte 581 millioner til projektet samme år.

Da beslutningen efter alt at dømme må være meget tæt på nu, og det mandag stod klart at den første etape af letbanens økonomi haltede gevaldigt, besluttede TV 2 Fyn at spørge borgmesteren igen tirsdag. Men her lød svaret mindst ligeså vævende.

- Jeg tror, det er ret vigtigt, at man ikke går i panik. Det har jeg i hvert fald lært i politik, at det ikke er altid tingene går, præcis som man gerne ville have. Men derfor skal man jo ikke slå op i banen og fare rundt som hovedløse høns, siger han og fortsætter:

- Omvendt er det også vigtigt, at vi får et opdateret grundlag for letbanens etape to. Det er nogle år gammelt, det vi har, og jeg har bedt om at få det opdateret. Jeg vil ikke forholde mig til letbanens etape 2, før jeg ved om den opsparing vi har, nogenlunde passer med det der er prisen på at anlægge den.

Altså vil borgmesteren nu vente på en ny undersøgelse, før han vil tage en beslutning på partiets vegne.

Klare udmeldinger

Det ser partiets stærkeste allierede, SF, dog ingen grund til.

- SF vil have letbanens etape to. Vi kan se, at selvom forudsætninger for letbanen halter, så vælter passagererne ind. Det er et gigantisk løft til den kollektive trafik, og det er nødvendigt hvis vi vil den grønne omstilling. Samtidig skaber det investeringer i vores by, som man har kunnet se ved etape et, siger Brian Dybbro (SF) til TV 2 Fyn.

I et interview med TV 2 Fyn fortalte Christoffer Lilleholt fra Venstre forleden, at letbanens seneste økonomiske nedtur modsat understreger, at letbanen ikke skal udbygges.