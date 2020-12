Her er forklaringen: Derfor kan flere butikker i Rosengårdcentret fortsat holde åbent trods nedlukning

Alle landets storcentre lukkede ned torsdag, men en af TV 2 Fyns læsere undrer sig over, at en del butikker i Rosengårdcentret i Odense fortsat holder åbent.

- Blev centret ikke lukket ned? Men alligevel holder det åbent, spørger læseren.

På sin hjemmeside og facebookside har Rosengårdcentret ad flere gange opdateret en liste med de butikker, der fortsat holder åbent og vil gøre de næste dage og mellem jul og nytår.

Direktør: Derfor holder butikkerne stadig åbent

TV 2 Fyn har spurgt direktøren i Rosengårdcentret, hvordan det kan være, at nogle butikker fortsat holder åbent.

- Føtex holder åbent, fordi de sælger fødevarer. Det gælder også for eksempel slagteren og vinhandleren, siger Casper Bach Andersen.

Supermarkeder og andre butikker, der sælger fødevarer, må holde åbent - også mellem jul og nytår, hvor andre butikker skal lukke - også dem, der ikke er i et storcenter.

Sælger takeaway og bruger andre indgange

Derudover er der nogle butikker, der kan holde åbent, hvis de kun sælger takeaway. Det gælder blandt andet McDonald’s og Jensens Bøfhus.

Happy Nails og andre butikker holder åbent indtil 21. december, og det kan lade sig gøre for butikker, der kan lukke kunder ind på alternative måder.

Disse butikker holder åbent Disse butikker holder fortsat åbent som vanligt: Føtex (brug indgang i centret)

Slagteren (brug indgang i centret)

Sv. Michelsen chokolade (brug indgang i centret)

7Eleven

Smoke-it (brug indgang i centret)

Vinspecialisten (brug indgang i centret)

Apoteket (brug indgang i centret)

Normal (brug indgang i centret)

Matas (brug indgang i centret)

Synoptik (brug indgang i centret)

Louis Nielsen (brug indgang i centret)

Kirurgisk klinik (brug almindelig indgang)

Tandklinikken (brug almindelig indgang)

Thiele (brug indgang i centret) Åbent indtil kl. 18 den 18. december Disse butikker har åbent indtil 21. december: Argento (brug indgang i centret)

Happy Nails (brug egen indgang fra gaden) Disse butikker har åbent til og med 23. december: Power (brug egen indgang fra gaden)

Fætter BR

Green Mind – åben for afhentning af reparationer (brug indgang i centret)

Nanna XL (brug egen indgang fra gaden)

Kids Coolshop (brug egen indgang fra gaden) Disse spisesteder holder fortsat åbent for takeaway: Urban Sandwich (brug indgang i centret)

Jensens Bøfhus (brug indgang i centret)

McDonald´s

Ni Hao (brug indgang i centret) Click&Collect: Disse butikker tilbyder afhentning af varer via Click&Collect. Her kan afhentes pakker til og med 23/12 Zara (kl. 10-16)

H&M (kl. 10-15) 20/12 og 23/12 undtaget

Royal hair Shop (kl. 10-20)

Only (kl. 10-16)

Louis Nielsen (kl. 10-20)

Quint

Vibholm (kl. 10-18)

Gottes Sølv (kl. 10-16)

Best Music

BR (kl. 10-20)

Guldsmed Guldsteen

Plaza

Power

Matas

Skoringen

Imerco

Synoptik

Kop&Kande

Name IT

Søstrene Grene

Nanna XL

Vero Moda (kl. 9-17)

Affaire Kilde: Rosengårdcentret Se mere

- De har direkte adgang udefra ind i butikken - ligesom en almindelig butik i gågaden. Eller har de måske en bagindgang, som kunderne kan gå ind af, forklarer Casper Bach Andersen.

Det gælder blandt andet Power og Fætter BR, der kan holde åbent, uden kunderne skal ind gennem centret.

Godkendt af myndighederne

Direktøren forsikrer, at åbningen af butikkerne sker i overensstemmelse med myndighederne, så centret er sikker på at overholde alle retningslinjer.

- Det er noget, vi vender med myndighederne. Det er vigtigt for os, siger Casper Bach Andersen.

Butikken Smoke It, der blandt andet sælger e-cigaretter, går også ind under dagligvarebutikker, som kan holde åbent, mens Normal og Matas fortsat kan holde åbent, fordi de sælger apoteksvarer.

Samtidig er der en del butikker, hvor kunderne kan hente pakker indtil lillejuleaften.

Hvorfor lukker I ikke bare hele centret?

- Føtex skal man have adgang til som menneske på grund af fødevarer. På vores mange tusinde kvadratmeter er der måske ti mennesker. Der er virkelig få herude, fortæller Casper Bach Andersen.

Centerdirektøren forsikrer, at der fortsat bliver gjort lige så meget rent i centret, selv om det er blevet delvist lukket ned. Samtidig er der vagter, som sørger for, at de få mennesker, der handler i selve centret, ikke tager ophold.

Fra juledag skal alle butikker med undtagelse af apoteker og supermarkeder holde lukket, så på den anden side af jul vil langt flere butikker være nødsaget til at lukke dørene helt.