Her er forklaringen: Spektakulært syn ved Ikea og Rosengårdcentret

Har du også undret dig over, at luften over Ikea, Rosengårdcentret og krydset Ørbækvej/Stærmosegårdsvej i Odense i øjeblikket nærmest domineres af sorte fugle af en vis størrelse?

Det føles, som om fuglene er alle steder: på jorden, på tagene, i lygtepælene og selvfølgelig også i de store og høje træer, som der er en del af i området.

Men det er hverken mystisk eller et fænomen. Det er heller ikke nyt. Det er egentlig bare endnu en flok kloge fugle, som har slået sig sammen.

Er man så skarp, at man skelner de enkelte fugles skræppen og pippen fra hinanden i den fugle-larm, som mange gange opstår, så vil man opdage, at flokken består af kragefugle som alliker, råger og krager.

- De sidder der, fordi de i store grupper får noget fælles beskyttelse, forklarer Henrik Kalckar.

Han er naturvejleder i Tarup-Davinde og fortæller, at kragefugle generelt ikke er specielt bange for mennesker.

- Så de søger de steder, der er sikrest; store træer og træer, hvor de kan være mange, og hvor de ikke risikerer at blive hapset af en duehøg, siger Henrik Kalckar.

Kragefuglene søger deres føde i det åbne landbrugsland. Det er samtidig også fugle, især alliken, der gennem de seneste ti år har klaret sig glimrende, i modsætning til mange af vores andre fuglearter, som går tilbage.

- Nu har vi lige fået en biodiversitetsrapport, som jo ikke ser for god ud. Men alliken klarer sig godt sammen med de andre kragefugle, fordi de generalister og kan indrette sig efter det landbrugsland, vi har i Danmark, forklarer Henrik Kalckar.

Hvad der kommer ind, skal også ud

Selvom det kan virke voldsomt med så mange forholdsvis store fugle samlet på et sted, så er der ikke noget at være urolig for for mennesker. Og dog:

- Hvis man går direkte ind under dem, så skal man nok tage regntøj på, fordi de kommer tilbage efter at have fourageret hele dagen, siger Henrik Kalckar.

Med andre ord mener Henrik Kalckar, at man skal være opmærksom på, at fugle også skal skide - eller lave pølser, om man vil -, når de har spist.

Fuglene lurer på hinanden

Han tilføjer en pudsig ting ved disse kragefulge og deres fælles overnatning.

- Man mener faktisk, at de kan se på hinanden, hvem har haft held med deres vurdering om dagen, og derfor kan de lure, hvem de skal følges med næste dag, når de skal ud og finde mad, fortæller Henrik Kalckar.

Den store fugleflok vil blive i træerne i en del måneder endnu. Indtil yngletiden begynder, siger naturvejlederen.

- Det vil sige det sådan omkring februar-marts. Der begynder fuglene, der skal nordpå, at trække videre alt efter vejrliget.

Men hvis vinteren bliver ved ind i april, så vil flokken formentlig blive i træerne længere end februar-marts.

