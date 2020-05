Her er forklaringen: Vandstanden er faldet drastisk i Odense Å

Hvis du bevæger dig en tur ned på stierne langs Odense Å, vil du muligvis undre dig over, hvorfor vandstanden i Fyns længste å er så lav.

- Det er en bevidst sænkning. Vi gør det hvert år i forbindelse med den årlige oprensning af åen, siger Michael Theilmann, der er skov- og naturforvalter i Odense Kommune.

Åen skal renses på strækningen fra Erik Bøghs Sti i det sydlige Odense til Ejby Mølle i det østlige Odense.

- Vi skal have ryddet grundigt op. Hvert år finder vi cykler, indkøbsvogne, skrammel og også nogle overraskelser, som ikke hører hjemme i vandet, siger Michael Theilmann.

Undgår at udløse mini-tsunami i åen

Når åen renses, sænkes et såkaldt stigbord, der er en lem, som regulerer vandgennemstrømningen i en sluse, ned ved Munke Mose. Det skete tirsdag og foregår over en længere periode.

- Det gør vi ganske langsomt for at minimere påvirkningen på dyr, flora og fauna. Hvis vi gjorde det hurtigt, ville vi udløse en lille tsunami, der ville gå ud over dyr og planteliv, forklarer Michael Theilmann.

- Men nu er vandstanden først sænket den nødvendige halvanden meter efter 24 timer, og både dyr, planter og mudderaflejringer tager ingen skade, siger skov- og naturvejlederen.

Oprydningen er startet af et privat firma onsdag morgen.

- Det er en stor og møgbeskidt opgave, konstaterer Michael Theilmann.

Odense Å er 54 kilometer lang og løber gennem Odense. Åen har sit udspring i Fyns største sø, Arreskov Sø, og munder ud i Odense Fjord.