Her er prisen: OB slipper ung forsvarsspiller for millionbeløb

Endnu en spiller er tæt på at forlade OB. Den 20-årige venstreback Aske Adelgaard er således tæt på et skifte til den hollandske klub Go' Ahead Eagles.

Fredag skrev Fyens Stiftstidende, at Aske Adelgaard var på vej til Holland for at gennemgå lægetjek i sin kommende klub, og nu tyder det på, at en aftale er tæt på for den unge forsvarsspiller.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er Aske Adelgaard fortsat i Holland mandag for at færdiggøre klubskiftet, der kan sikre OB en ny millionindtægt.

Go' Ahead Eagles betaler således omkring 500.000 euro til OB, erfarer TV 2 Fyn. Det svarer til mellem 3,5 og fire millioner kroner.

Bliver holdkammerat med ex-OB'er

Hvis alt går som forventet i de kommende dage, kan Odense-drengen Aske Adelgaard altså se frem til en ny hverdag i den hollandske by Deventer, hvor Go' Ahead Eagles holder til. Her bliver han holdkammerat med en anden fynbo; Jakob Breum skiftede fra OB til Go' Ahead Eagles sidste sommer.

Aske Adelgaard har fået størstedelen af sin fodboldopdragelse i OB, hvor han blev meldt ind som barn. Bortset fra en kort periode i Randers FC har Aske Adelgaard spillet i OB hele sit liv, og i sommeren 2022 blev han rykket op på klubbens førstehold, da han underskrev en fem-årig kontrakt.

Det seneste år har dog været alt andet end succesfuldt for Adelgaard, der ikke har fået meget spilletid. Denne sommer er det kommet frem, at Adelgaard har meddelt OB, at han ikke ønskede at fortsætte i klubben, og nu tyder det altså på, at et klubskifte er tæt på at være på plads.

Hverken OB eller Go' Ahead Eagles har endnu bekræftet aftalen.