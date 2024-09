Her er prisen på Agedrup-rapport

Rapporten fra Deloitte, som skulle kaste lys over alvoren af problemer med vold, seksuelle krænkelser og stofmisbrug på Agedrup Skole, har kostet Odense Kommune 550.000 kroner.

Det er prisen for knap et halvt års arbejde fra rådgivnings- og konsulentvirksomheden. Men beløbet kunne snildt have været højere, mener konservative, der gerne havde set en mere tilbundsgående undersøgelse.

- Gode undersøgelser koster penge. Vi havde været villige til at betale en højere pris for en rapport, der også kiggede på forvaltningens samarbejde med det politiske, siger medlem af Børn- og Ungeudvalget Birgitte Nørrelund (K).

Hun ærgrer sig samtidig over, at der i rapporten ikke er blevet placeret et ansvar for tilstanden på Agedrup Skole.