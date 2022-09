Her er reaktionerne på udmeldingen fra Odenses borgmester

Onsdag er reaktionerne på Odense-borgmesterens udmelding væltet ind, efter at Radikale Venstres politiske leder har slået fast, at partiet fastholder sin valgtrussel mod regeringen.

Hans Engell: Et selvmål

Politisk kommentar Hans Engell er enig med Peter Rahbæk Juel og kalder Radikale Venstres fastholdelse af valgtruslen for et selvmål.

- For De Radikale begynder det krav, som de stillede før sommerferien at blive noget af en boomerang, siger Hans Engell ifølge Ritzau.

- Flere og flere vælgere har svært ved at forstå, at vi på et tidspunkt, hvor vi befinder os i en international krise, hvor Danmark er stærkt involveret i krigen i Ukraine, og hvor vi har en energi- og forsyningskrise, så skal holde folketingsvalg i utide, fordi De Radikale gerne vil have renset luften, forklarer han.

Venstre: Vi er allerede i valgkamp

Omvendt har Venstre onsdag morgen meldt ud, at der er brug for et valg, så Danmark kan få en ny statsminister og en borgerlig-liberal regering.

- Danmark har de facto været i valgkamp, siden De Radikale gav Mette Frederiksen et ultimatum efter Minkkommissionens voldsomme kritik af statsministeren og hendes ledelse, siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, ifølge Ritzau i en skriftlig kommentar.

- Vores land har store udfordringer, som skal løses. Og der er brug for et folketingsvalg, så vi kan få en ny statsminister og borgerlig-liberal regering, som vil tage ansvaret og skabe økonomisk tryghed for danskerne og styre os sikkert igennem energikrisen, tilføjer hun.

Sabotage på gasledninger

Tirsdag kom det frem, at der er opstået lækager på Nord Stream-ledningerne tæt på Bornholm, og de er sket som følge af “bevidste sprængninger”.

Nord Stream er to parallelle naturgasledninger på 1.224 kilometer, der går gennem dansk farvand mellem Rusland og Tyskland. Den første ledning åbnede i 2011.



Statsministeren sagde på et pressemøde tirsdag aften, at hun ikke anser gaslækagen som et angreb på Danmark. Det skyldes, at lækagen og sabotagen er sket i internationalt farvand.



Radikale Venstre: Vi skal videre fra valgkamp

Odense-borgmesteren kom med sin udmelding på Facebook ved 22-tiden tirsdag aften. Allerede en halv time senere svarede Radikale Venstres leder på opfordringen.

Her gør hun det klart, at hun ikke ser på tingene ligesom Odenses socialdemokratiske borgmester.

- Vi har brug for et valg, så vi kan komme videre fra valgkamp, skriver Sofie Carsten Nielsen på Facebook.

Hun henviser til, at Danmark ikke har brug for otte måneders valgkamp, mens der er “krig og krise”.

Konservative i Odense: Hvorfor blander borgmesteren sig?

Også blandt politikerne i Odense har der været reaktioner på borgmesterens udmelding tirsdag aften.

- Det undrer mig i det hele taget, at Peter Rahbæk Juel blander sig, siger byrådsmedlem Kristian Guldfeldt (K) til TV 2 Fyn.

Han stiller - i modsætning til borgmesteren - op ved det kommende folketingsvalg.

- Mette Frederiksen kører jo allerede rundt i sin store valgbus og holder valgkamp, så valget er jo allerede i gang. Det er på tide, at vi får Folketinget tilbage i en tilstand, hvor vi diskuterer politik og laver politiske aftaler, fortsætter han.

Hvornår kommer valget?

Som udgangspunkt er det Mette Frederiksen, der afgør, hvornår der udskrives folketingsvalg.

Støttepartiet Radikale Venstre har dog truet med at vælte regeringen, hvis Mette Frederiksen ikke udskriver valg senest 4. oktober. Det er samme dag, som Folketinget åbner efter sommerferien.

Det næste folketingsvalg skal under alle omstændigheder senest afholdes 4. juni næste år.