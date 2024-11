Her er stjerneholdet, OB gik glip af: - Det gør ondt at se

På holdet af fynske spillere, der er slået igennem andre steder end OB, finder man blandt andre landsholdsspillerne Mads Hermansen og Alexander Bah, der begge har spillet i Odense-klubben Næsby, men i stedet for OB valgte at tage til henholdsvis Brøndby IF og HB Køge for at jagte fodboldlykken.

Alexander Bah blev faktisk tilbudt en kontrakt af OB i 2016, men fravalgte klubben.

- Jeg tror, jeg blev lidt fornærmet over den pakke, de tilbød mig. Det virkede ikke, som om de troede 100 procent på mig i forhold til Køge, der ordret sagde til mig: "Vi kan gøre dig til en Superliga-spiller på et tidspunkt". Hvorimod de i OB sagde: "Du kan måske blive Superliga-spiller." Så det var egentlig, fordi jeg følte, Køge ville det mere, har Alexander Bah fortalt til Tipsbladet.

Andre fynske spillere som FC Midtjylland-profilen Oliver Sørensen og Oscar Fraulo, der spiller i den bedste hollandske række fravalgte i ungdomsårene også OB til fordel for andre danske klubber.

Andre fynboer har en anden historie. Det er spillere som Anders Klynge, Hasan Kurucay og Christian Sørensen, der blev kasseret i OB, men siden har fået succes andre steder.

I OB anerkender sportsdirektør Troels Bech, at klubben godt kunne have brugt flere af de fynske stjerner, men der er flere grunde til, at det ikke er lykkedes at holde alle fynboer på øen.

- Spillerne har haft deres egne valgmuligheder, og selvom vi synes, at OB er det fedeste sted, er vi jo ikke det eneste sted. Og vi er heller ikke den største fisk i det store hav. Nogle af disse spillere har været så store talenter, at især FC Midtjylland har været en stor aftager af dem. De var jo ekstremt aggressive i en periode, hvor OB’s akademi var i gang med at blomstre, men ikke på et niveau, hvor vi er nu, siger Troels Bech.

Klubber konkurrerer om børn

Han peger på, at flere klubber i landet har oplevet, at lokale talenter tager til andre klubber, fordi fodboldens verden har udviklet sig i en retning, hvor danske klubber jagter talenter i hele landet.

- Jeg var som sportsdirektør selv med til at få Mads Hermansen til Brøndby, og han har virkelig været en god mand for både Brøndby og Leicester og for det danske landshold. Han kunne virkelig også have været en god mand for OB, men for mig er det faktisk meningsløst, at de bedste spillere på Fyn skal køre på tværs af Danmark og forbi rigtig gode udviklingsadresser for at lande et andet sted, bare fordi klubberne konkurrerer om børn, siger Troels Bech.

Som iagttager udefra medgiver Kenneth Møller Pedersen, at både klubberne samt de unge spillere og deres forældre har en anden indstilling til fodboldlivet end for 20-30 år siden.

- I dag er villigheden til at flytte sig hen, hvor græsset er grønnere, større. I 1980’erne og 1990’erne var OB en magtfaktor på ungdomssiden, og da var det næsten en naturlov, at var man fra Fyn, så kom man til OB. I dag er både forældrene og spillerne i en relativt ung alder jo ret skarpe på, hvor de bedste udviklingsniveauer og de bedste forudsætninger er for at blive uddannet på det allerhøjeste niveau som fodboldspiller. Der har der jo været andre klubber, som har taget over i forhold til den her magt, siger Kenneth Møller Pedersen.

Har OB sovet i timen?

- Det er en hård og krads kritik fra en, der overhovedet ikke har været inde i maskinrummet. Jeg har kun observeret klubben udefra, men der var altså en periode, hvor de største fynske talenter tog andre steder hen, og man gik glip af nogen af dem. Men det er også et udtryk for, at der er andre klubber, som virkelig har skruet op for volumen i forhold til at lægge planer for spillerne og deres familier, siger Kenneth Møller Pedersen.

Det lysner forude

I OB har man de senere år skruet markant op for klubbens talentsatsning, og i denne sæson har flere unge fynske spillere som markeret sig på klubbens førstehold.

-Lige nu beviser vi, at både tilskuere, partnere og sponsorer godt kan lide spillere med lokal forankring. Det er jo blandt andre Max Ejdum fra Svendborg og Luca Kjerrumgaard fra Dalum. De træder ind på banen og skaber en sammenhængskraft, som er fynsk. Det kan man godt forvente mere af fra vores side, siger Troels Bech, der ikke kan garantere, at fremtidens fynske stjerner bliver på Fyn.

- Det kan vi ikke sikre, men vi vil gøre det så attraktivt, som det overhovedet er muligt for alle fynske spillere. Vi skal sørge for, at der er et godt tilbud til unge spillere, og det synes jeg faktisk, at vi leverer lige nu med et akademi, der trods mindre ressourcer er et af de akademier i Danmark, der har fået flet point og produceret flest spillere til både eget førstehold og andre ligaer, siger Troels Bech.

Som fynsk fodboldekspert mener Kenneth Møller Pedersen også, at OB er på rette vej.

- Jeg smiler over, at OB havde ti tidligere akademispillere i truppen mod AC Horsens, og der er mange fynske spillere, der gør en forskel for OB lige nu. Akademiet er blevet skarpere, og vejen til førsteholdet er blevet kortere. Det gør OB mere attraktiv for unge spillere i fremtiden. Hvis OB bliver et Superliga-hold i 2025, er det et vigtigt stempel, at akademiet ser ud til at være på ret kurs, siger han.

OB’s næste kamp i NordicBet Ligaen spilles mandag aften i Vendsyssel.