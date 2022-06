Her er støjrapporten: Flere steder i byen larmer letbanen mere end tilladt hver nat - hele tiden

Målingerne viser nemlig, at støjen ofte er over de vejledende grænseværdier. Det fremgår af en 24 sider lang orientering som Odense Letbane gav kommunens Økonomiudvalg onsdag, en orientering som TV 2 Fyn er i besiddelse af.

Cowi har udført såkaldt akkrediterede kontrolmålinger i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer på ti forskellige lokationer langs letbanen.

Akkrediterede målinger betyder, at det giver Odense Letbane lovhjemmel til, at sige til Comsa at der er fejl, og at Comsa skal rette fejlen inden for kontrakten, og at omkostningerne således påhviler Comsa.

Cowis målinger viser, at støjgenerne er størst på Vestre Stationsvej, Østre Stationsvej, Stadionvej og Nyborgvej. Her viser rapporten, at op mod 100 procent af afgangene overskrider de vejledende grænseværdier i aften- og nattetimerne (se tabel herunder).

I dagtimerne er der på tre lokationer på Vester Stationsvej og Østre Stationsvej målt vibrationer som ligger over grænseværdierne ved mellem 50 procent og 79 procent af afgangene.