Her er vinderen af ny madpris til veloverstået dyrskue

- Det har været et fantastisk arrangement.

Sådan lyder det søndag fra en tilfreds chef for Det Fynske Dyrskue, efter at op mod 50.000 gæstede dyrskuet hen over weekenden.

Særligt den nye tilføjelse til dyrskuet, Schiøtz Prisen, har været en succes.

- Mange fynboer har været forbi Schiøtz-teltet på dyrskuepladsen for at følge med i konkurrencen, spørge ind til kokkene og selvfølgelig smage retterne. Det viser os blot, at der virkelig er et fundament at bygge videre på og mon ikke at vi kan gøre Schiøtz Prisen endnu større i fremtiden, lyder det fra Anita Christoffersen, Dyrskuechef på Det Fynske Dyrskue.



Vinderen af Schiøtz trofæet 2023 blev Restaurant Mark med kokken Bendix Sixhøj Laursen i spidsen.

I alt konkurrerede seks stjernekokke om den nye og fynske madpris.