Her er Windells dom: Begik skyldnersvig for 126.000 kroner med hemmelig konto

126.443,75 kroner.

Så mange penge hævede og overførte Søren Windell - dengang Søren Thomassen - i det skjulte i ugerne efter en personlig konkurs i sommeren 2006 fra en konto i Nordea.

Uden at fortælle skifteretten om eksistensen af kontoen brugte Windell angiveligt pengene på at betale en række kreditorer, men efterlod sig året efter i forbindelse med konkursen af hans selskab Søren Thomassen ApS en gæld til Skat på 468.000 kroner. Søren Windell, der som rådmand i Odense, er politisk chef for en forvaltning med et årligt budget på 2,3 milliarder skattekroner, fik en betinget dom på tre måneders fængsel for skyldnersvig i oktober 2007.

Det står der i dommen: "Søren Thomassen er tiltalt for skyldnersvig efter straffelovens § 283, stk. 1, nr. 2, ved efter at været erklæret konkurs (...) at have disponeret over bankkonto i Nordea Bank (...), idet sigtede uberettiget overførte og hævede i alt 126.443,75 kr. hvorved konkursboet led et tilsvarende tab." (...) Tiltalte har erklæret sig skyldig. (...) Retten har lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet for berigelseskriminalitet og på tiltaltes gode personlige forhold. (...) Tiltalte Søren Thomassen skal straffes med fængsel i 3 måneder. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overhoveder følgende betingelse: Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 1 år fra endelig dom."

Det fremgår af en domsudskrift fra Retten i Odense, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i.

Konkurs igen i januar

TV 2 Fyn har de seneste uger afdækket en række problematiske forhold omkring Søren Windells selskaber. Vi har blandt andet fortalt, at rådmanden i januar i år gik konkurs med selskabet Soeren Group ApS, som han stod som direktør for. Selskabet efterlod en gæld til skat på 24.000 kroner, og staten har foreløbig lagt 30.000 kroner ud til behandlingen af boet. Og selvom der er fundet 41.000 kroner i selskabet til at dække skattegælden, så er boet endnu ikke gjort op, og der kan derfor være andre kreditorer, der mangler penge.

I forbindelse med den konkurs har Windell hævdet, at selskabet gik konkurs efter råd fra revisionsfirmaet Kvist og Jensen. En rådgivning revisionsfirmaet ikke kan genkende.

TV 2 Fyn har også fortalt, at Søren Windell har etableret tre nye selskaber, efter han blev rådmand 1. januar 2018 til en rådmandsløn på knap 900.000 kroner om året.

Tidligere på ugen stod Windell så selv frem på TV 2 Fyn og forklarede i et længere interview, at han i forbindelse med faderens død blev ramt af en 'snebold af ulykker' for 12-13 år siden og dengang mistede grebet om sine forretninger. I interviewet fortalte Søren Windell også, at han i 2007 fik en dom i forbindelse med en personlig konkurs. De faktuellle omstændigheder omkring dommen kunne Søren Windell imidlertid ikke redegøre for.

Ifølge Søren Windell skylder han dog ikke længere nogen noget. Skattegælden på 468.000 kroner blev afviklet i 2015, fortalte han til TV 2 Fyn i samme interview.

Straffens hårdhed afhænger af beløbets størrelse

Skyldnersvig kan straffes med op mod halvandet års fængsel.

- Det er strafbart at overføre penge til sig selv kort før en konkurs, for så får man selv de penge, som kreditorerne skulle have haft, siger Morten Bjerregaard fra Bjerregaard Advokatfirma. Han er konkursadvokat med speciale i økonomisk kriminalitet.

Hvor meget man kan straffes afhænger af det beløb, man snyder kreditorerne for.

Om skyldnersvig Skyldnersvig er en formueforbrydelse, hvor man snyder kreditorer. Man kan blive dømt for skyldnersvig ved bevidst at forringe sine muligheder for at tilbagebetale sin gæld til kreditorer.

Skyldnersvig er strafbart efter Straffelovens § 283.

Strafferammen er fængsel i op til et år og seks måneder (§ 285).

- Det er ikke som sådan en skærpende omstændighed, at konkursboet skylder penge til det offentlige. Men man kigger selvfølgelig mest af alt på, hvor stort beløbet er. Det er den primære faktor, siger Morten Bjerregaard.

Ifølge domsudskriften brugte Søren Windell de skjulte penge fra kontoen i Nordea på at betale andre kreditorer end Skat. Advokat Knud K. Damsgaard, der var kurator på Søren Windells konkurssag for 13 år siden, fortæller, at man ofte ser, at det offentlige bliver taberen, når konkursboet gøres op.

- De private kreditorer er nok mere aggressive end det offentlige er, og det er egentlig naturligt nok, at man som almindelig kreditor skal sørge for at få penge i kassen, så man ikke selv får problemer. Det betyder ikke, at man bare kan se stort på det offentlige tilgodehavende, for det er sådan set ligeså vigtigt, for det er alle skatteydernes penge, som vi mister, siger Knud K. Damsgaard.

Fuld tillid til Windell fortsat

Onsdag blev Søren Windell genvalgt som konservativ spidskandidat til kommunalvalget i november i år. Og partiets formand i Odense Lars Bendix, understreger, at han fortsat har tillid til rådmanden.

- Det er en dom, der ligger mange år tilbage. Og den er udstået. Og efter gode, gældende retsprincipper skal man kunne komme videre. Vi har brug for Søren Windell, og Odense har brug for Søren Windell, så det er vi helt fortrøstningsfulde med. Vi kårede ham som spidskandidat i onsdags med fuld opbakning og applaus, så vi har bestemt fuld tillid, siger Lars Bendix.

Han fortæller, at Søren Windell selv orienterede ham om dommen, da Lars Bendix trådte til som formand i 2018.

Så du vidste godt, at han fik en betinget fængsel på tre måneder og beløbets størrelse?

- Ja.

Så internt i partiet har Søren Windell været helt åben omkring det, han er blevet dømt for?

- Det er ikke noget, der har været oppe på et medlemsmøde. Det holder vi selvfølgelig til de mennesker, der bør vide det.

Tommy Hummelmose, der er gruppeformand for den konservative byrådsgruppe, kendte dog ikke til dommens detaljer.

- Jeg har ikke kendt til den her sag før for en uge siden. Jeg synes, det er mange penge, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er en hård dom. Og det er ikke godt, det der er sket, siger Tommy Hummelmose.

Hvordan synes du det ser ud, at man trækker penge ud af et konkursbo, der skylder det offentlige en halv million kroner?

- Det ser da helt forkert ud. Det skal man ikke gøre. Længere er den egentlig ikke.

Også Tommy Hummelmose bakker dog fortsat op om Søren Windell:

- Jeg synes, Søren (Windell, red.) tager sin straf, og så skal vi gøre op, om vi vil lade ham hænge med en folkedom over hovedet resten af livet, eller om vi vil give ham en chance til, når han faktisk har taget den straf, som samfundet har givet ham.

TV 2 Fyn har i forbindelse med denne historie forsøgt at få et nyt interview med Søren Windell. Han har dog flere gange i løbet af weekenden, senest søndag formiddag, afvist at stille op.