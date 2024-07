Mens nogle børn tager på fodboldskole i sommerferien, er Nohr Kirkeskov Nielsen gået i en helt anden retning.

Han er taget på sommerskole for at bygge raketter, papirfly og små faldskærme.

Det sker på UCL, hvor børn kan komme til LIFE Sommer Lab.

Her er målet at vække børnenes nysgerrighed for naturvidenskab og teknologi, mens de har to sjove dage.

LIFE Sommer Lab er for børn, der starter i 4. eller 5. klasse efter sommerferien.