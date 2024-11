Her har de helt særlig politik for medarbejder, der mister et nært familiemedlem

Han understreger, at det heldigvis ikke er alle medarbejdere, der får brug for ordningen under deres ansættelse. Alligevel giver sorgpolitikken medarbejderne en følelse af, at de er værdsat af arbejdspladsen - også selvom de er "ude af drift" i en periode.

- Det kan godt være, vi er pionerer på det her område, men jeg synes jo det her skulle have været indført for længe siden. Der er jo ingen, der siger, det behøver tage et halvt år, før man vender tilbage til arbejdspladsen. Men bare det, at man kan få noget ro og så komme tilbage, synes jeg er vigtigt, siger tillidsmanden.

Op til politikere

Ikke mange virksomheder i Danmark har en sorgpolitik, og endnu færre er lige så rundhåndede med orlov som Fjernvarme Fyn, i det tilfælde at en person i husstanden går bort.

Socialistisk Folkeparti har dog sat sig for at få sorgorlov, når forældre mister et barn, med på finansloven - også for forældre, der ikke opfylder beskæftigelseskravet før dødsfaldet.

Lige nu skal man nemlig arbejde et vist antal timer om måneden op til, at barnet går bort, for at få sorgorlov.

Partiet har regnet ud, at det vil koste statskassen 1,5 millioner kroner årligt at understøtte de cirka 10 familier, der hvert år rammes af ikke at være omfattet af sorgorloven.