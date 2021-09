Her indretter det offentlige med brugte møbler: - Vi skal gentænke vores forbrug af hensyn til miljøet

Møbelproduktion belaster miljøet

Ifølge Steffen Max Høgh er det materialer og møbelproduktion, som er den største klimabelastning ved et møbel.



- Mange tror, at det er transport, men det er en lille del i forhold til, hvad det koster at lave et møbel. Derfor er genbrug og istandsættelse af møbler utrolig vigtige redskaber i kampen mod klimaudfordringerne.

Hvert år bliver der i gennemsnit købt 100 nye skriveborde og 270 stole til kontorer og kantine i regionshuset. Regionens intention ved at indgå et samarbejde med Holmris B8 skal vise omverdenen, at regionen vil være blandt de forreste i den grønne omstilling.



- Den nye aftale om køb af genbrugsmøbler er et godt eksempel på, at der bliver sat handling bag ordene, fortæller Region Syddanmarks indkøbschef Annette Bjørn.