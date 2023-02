Her sættes 13 nye tryghedsskabende kameraer op på Fyn

Du skal vænne dig til endnu flere kameraer i bybilledet.

Fyns Politi har allerede opsat 13 nye kameraer i Odense og Svendborg. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det primære formål med kameraerne er at sikre et trygt natteliv for borgerne og forebygge kriminalitet, skriver det i pressemeddelelsen.



- For Fyns Politi er det vigtigt, at borgerne føler sig trygge i det offentlige rum – særligt i nattelivet ved vi, at der kan opstå utrygge situationer, siger politidirektør Arne Gram.

- Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har fået ekstra kameraer sat op blandt andet i de områder, hvor vi ved, at det fredag og lørdag nat kan opleves utrygt at færdes.



10 i Odense og 3 i Svendborg

Rigspolitiet har siden 2018 opsat kameraer på udvalgte områder i Danmark. Det er hver enkel politikreds, der selv har valgt placeringen af dem.

I Odense var der i forvejen et tryghedsskabende kamera i Pjentedamsgade.

Udover det allerede ophængte kamera kan der nu findes to kameraer ved Vintapperstræde, som peger mod hinanden.

To kameraer, der sidder i krydset ved Vestergade og Kongensgade og Mageløs. Her skal kameraerne virke forebyggende i forbindelse med det natteliv, der er omkring de barer og diskoteker, der ligger i områderne, oplyser politiet i pressemeddelelsen.

Der er derudover opsat to kameraer i krydset Ejbygade og Kertemindevej, to kameraer i krydset Ejbygade og Risingsvej og to kameraer på Nyborgvej

I Svendborg er der blevet hængt et kamera på Klosterpladsen ved Sydbank og to kameraer i Frederiksgade.

De to nye kameraer supplerer de to kameraer, der allerede er placeret i hver ende af Frederiksgade.

Ikke kun forebyggende

De nye kameraer skal virke forebyggende og have en tryghedsskabende effekt.

Derudover har kameraerne ifølge politiet også vist sig efterfølgende at være gavnlige i efterforskning af konkrete sager om for eksempel vold i nattelivet.

De tryghedsskabende kameraer virker dermed ikke kun forebyggende, man kan også bidrage til efterforskningen af alvorlig kriminalitet, oplyser politiet i pressemeddelelsen.