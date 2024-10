Her svarer borgmesteren på helt centralt spørgsmål

1.866 underskrifter fra erhvervsdrivende og beboere i Skibhuskvarteret er blevet samlet ind og afleveret til borgmester Peter Rahbæk Juel (S) i håb om at undgå vejlukninger.

TV 2 Fyn spurgte borgmesteren, om han synes, at der er skal lukkes for biltrafik eller ikke.

- Nu skal jeg jo ikke foregribe behandlingen i de udvalg, som der sidder, men jeg har fulgt arbejdet, og jeg synes, det, de er kommet frem til, er en fornuftig afvejning imellem at sikre en mere bæredygtig mobilitet, få den gennemkørende trafik væk, der ikke har et ærinde for handelslivet på Skibhusvej, give mere plads til flere mennesker, flere bløde trafikanter og flere busser. Det er en klog afvejning. Oven i det skal vi også styrke bylivet og handelslivet, siger Peter Rahbæk Juel.