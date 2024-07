Her udlever tv-vært sej drengedrøm - indtil det går galt

Jeg bider dårligdommene i mig, lægger poserne mellem benene - hvis nu - og overtager styrepinden og kontrollen med OY-LSD, som er flyets registreringsnummer.

- Jeg har den, meddeler jeg i mikrofonen.

Flyet er "mit"

De næste par minutter er min koncentration i top. Underligt nok kan jeg samtidig nyde, at flyet gør præcis det, jeg beder det om, nemlig at flyve ligeud og ind i mellem dreje lidt til højre og så venstre.

At flyve jagerfly er præcis som jeg en gang læste det beskrevet i en bog af en amerikansk pilot: Når man sætter sig i cockpittet, så spænder man et jagerfly på sin ryg, og derfra bliver man ét med flyet.

- Ok, Jens, du overtager igen.

Flyveturen fortsætter en rum tid endnu, før vi lander i H.C. Andersen Airport, og Jens Ploug Larsen triller flyet over til hans hangar, hvor han foruden jagerflyet også har en helikopter, et stort propelfly, nogle motorcykler og biler - kort sagt et herreværelse af de bedre. Nu er det ikke hans alene. Han har det hele sammen med hans kone og to døtre, der alle er piloter.

Kort efter står vi på jorden. Faldskærmen er krænget af og Jens Ploug Larsen beroliger:

- Det du oplevede kan også ske for piloter. Jeg har haft flere med oppe, som sagde, at vi ikke behøvede lavede for megen akrobatik. Det er noget, som kroppen skal trænes til. Men efter nogle få ture, så bliver det helt fint, smiler, han og uddeler en bjørne-krammer.

Om der bliver en næste tur? Det må tiden vise. I så fald skal jeg først træne kolbøtter i stuen og stå nogle timer på et vippebræt for at få justeret den balance, der så tydeligt gik i "udu" i højderne.