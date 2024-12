Her undviger Christoffer Lilleholt spørgsmål om sin far

Bedt om at tie

Men det er den første - og indtil videre - eneste i Venstres bagland, der vil åbne munden og udtale sig om Venstres kommende spidskandidat. TV 2 Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro, fortæller, at de seks vælgerforeninger i Odense er blevet bedt om at gå stille med dørene, men den opfordring har vælgerforeningen i Odense City altså ikke valgt at følge.

- Og det er parentes bemærket lige netop den vælgerforening, hvor hans hustru Jane Lilleholt tidligere har været formand, fortæller Jakob Risbro, der samtidig fortæller, at han tirsdag har talt med Lars Christian Lilleholt, som ikke har nogen kommentarer:

- Det lægger et vis pres på Lars Christian Lilleholt, at der er nogen, der opfordrer ham til at stille op som spidskandidat. Hvis han nu ikke ville være spidskandidat, så ville det letteste for ham være at gå ud og sige, at han ikke er interesseret.

Bølger gik højt på møde

TV 2 Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro, vurderer, at når Lars Christian Lilleholt ikke melder klart ud, om han vil - eller ikke vil - stille op som spidskandidat for Venstre i Odense, så kan det være, at han har en interesse i at holde spekulationerne og overvejelserne i live.

Mandag aften mødtes byrådsmedlemmerne for Venstre i Odense for at konstituere sig og vælge en ny rådmand. Den ære tilfaldt Claus Horden, men han har ikke planer om at blive spidskandidat, fortalte han i går.

- Det, vi hører er, at bølgerne gik højt på mødet. Lars Chistian Lilleholts navn blev nævnt som ny spidskandidat, men der er ikke er enighed om, at han skal være ny spidskandidat.

Det er dog i sidste ende Venstres medlemmer i Odense og ikke i byrådet, der afgør det.