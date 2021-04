Heunicke fastholder: Tvangstest i Vollsmose blev godkendt af eksperter

Men overfor Berlingske har de to eksterne eksperter, virolog Allan Randrup Thomsen og professor Jens Lundgren, siden afvist, at deres anbefalinger var møntet specifikt på Vollsmose.

Derfor havde Venstre og Det Konservative Folkeparti onsdag indkaldt sundhedsministeren i samråd for at forklare sig.

Her lød det fra Heunicke, at de to eksperter havde godkendt den samlede indstilling fra Epidemikommissionen, hvor der ifølge ministeren står: "Smittedæmpende tiltag i område med særlig høj incidens (Vollsmose-område)".

Derfor kan der ifølge ministeren ikke herske tvivl om, at der var tale om tiltag målrettet Vollsmose.

- Det ville også være mærkeligt andet, lød de indledende ord fra Magnus Heunicke.

Artikler var ikke entydige

En af spørgerne, den konservative sundhedsordfører Per Larsen, kalder situationen "ganske uheldig". Særligt fordi samme forslag om at indføre et test- og isolationskrav ikke har været på tale i nogen anden kommune eller bydel, hvor incidenstallene har været mindst lige så høje, argumenterer han:

- Det var ret markant, at vi skulle gå fra frivillighedsprincippet til at bruge tvang uden at kunne dokumentere, at der rent faktisk var nogle i Vollsmose, der modsatte sig test.