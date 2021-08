HF-elever protesterer i mavebluser efter crop top-forbud i Vejle

Hun mener, at det er vigtigt, at folk har lov til at se ud, som de har lyst til - både i skolen og fritiden.



- Jeg er en enormt glad person, men jeg føler, jeg ville blive meget nedtrykt, hvis der er nogen, der skulle bestemme, hvordan jeg skulle se ud. At jeg ikke kunne være den, jeg var, siger hun.

TV 2 Fyn arbejder på at få en kommentar fra forstanderen på Campus Odense, som HF Flow hører under.

Lektor skyder forbud ned

Faktisk holder argumentationen for Firehøjeskolens forbud mod crop tops slet ikke vand.

Det mener ekstern lektor i forvaltningsret ved Aarhus Universitet, Klaus Josefsen. Til danskekommuner.dk siger han, at skolen i sin reguleringsiver efter hans vurdering har bevæget sig for langt ind i privatsfæren.

Og reelt er der faktisk slet ikke lovmæssigt grundlag for skolen til at indføre et sådant forbud, mener lektoren.

– Jeg har yderst svært ved at se, at der er hjemmel til det her forbud, og jeg savner, at skolen kan påvise et konkret behov for at regulere generelt som sket. Det er faktiske ganske vidtgående, det skolen har gjort. Det virker mere som en idé, der er opstået. Man kan lave en henstilling, men et forbud er der altså ikke grundlag for, siger Klaus Josefsen.