Historisk budgetaftale er landet - her skriver han under

Budgetforhandlingerne for Odense Kommune har nået sin ende, hvilket kendetegnes ved, at borgmester Peter Rahbæk Juel (S) netop har skrevet aftalen under.

- Det er en sindssygt stærk aftale, vi har indgået, og den vil jeg simpelthen glæde mig til at skrive under, og det vil jeg gøre nu, sagde borgmesteren, inden han satte sin underskrift på aftalen.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, SF, Enhedslisten og Moderaterne er blevet enige om budgetforliget.

Et af de store spørgsmål lød, om der kunne nås til enighed om letbanes etape 2.

Dette var for Socialdemokratiet betinget af, at der skulle findes 100 millioner kroner til folkeskolerne og 35 millioner kroner til ældreplejen. Dette er lykkes.

I en pressemeddelelse fra Konservative fremgår det, at letbanens etape 2 bliver en realitet.