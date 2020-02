Historisk skydebane omdannes til unik natur: - Man kan se stranden igen

I mange år har den fået lov at ligge uberørt hen, men snart er det endegyldigt slut med den historiske Seden Skydebane ved Odense Fjord.

Til foråret skal banen ryddes, så man i stedet kan komme gang med at genoprette noget af den sjældne natur, området huser ud mod fjorden.

- Når Forsvaret nu ikke længere har brug for skydebanen, er vi meget glade for, at vi nu kan lade den værdifulde og oprindelige fjordnatur vende tilbage. Det er godt for både flora og fauna, men også de mange naturinteresserede mennesker i Odense, siger By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) i en pressemeddelelse.

Har ligget uberørt

Ifølge Lars Kildahl Sønderby, skov- og landskabsingeniør i Odense Kommune, giver det god mening af omdanne den gamle skydebane til et naturområde. Gennem årene er området nemlig gået fri af landbrugsmaskiner og anden dyrkning af jorden, og det har betydet, at den oprindelige natur er bevaret.

- Når Forsvaret har været inde, har der været en lang ubrudt arealanvendelse af det, hvor der ikke har været en plov i jorden alle de år. Det har gjort, at en del af områdets værdi naturmæssigt er blevet bevaret, siger han.

Beboere glæder sig

Meningen med oprydningen er at skabe plads til den sjældne natur, der er i området. Blandt andet finder man nogle af de mest værdifulde overdrev i Odense, og den sandede og næringsfattige jord skaber gode betingelser for blandt andet hedelyng.

Arbejdet med genopretningen glæder derfor Ulrik Damsted fra Seden, der kender områdets historie og gerne tager en gåtur forbi to-tre gange om ugen.

- Jeg synes, det er en rigtig dejligt, at det bliver et rekreativt område. Der vil også komme strandfugle og tudser og andre ting - måske nye planter, siger han.

Tidligere kunne han ikke se fjorden fra området på grund af de gamle skydevolde ud mod vandet. Men i den seneste tid har maskiner arbejdet på højryk for at fjerne netop disse, og senere skal de øverste jordlag også fjernes på grund af forurening.

- Nu hvor den er fjernet, kan man se stranden igen. Det, synes jeg, er rigtig flot, siger Ulrik Damsted.

Vil skabe flere levesteder

Seden Sogns Menighedsråd og Odense Kommune er lige nu i dialog om, hvordan man fremover skal tage hånd om naturen i området.

Man drøfter blandt andet muligheden for at holde kvæg, som kan græsse på overdrevet og dermed være med til at holde krat og utøj nede.

- Faktisk er fjordens fugle ret afhængige af, at området bliver holdt åbent, for ellers ville de slet ikke benytte området, fortæller Lars Kildahl Sønderby.

Allerede nu oplever han dog en udvikling i dyrelivet ved fjorden.

- Gæssene er allerede begyndt at svømme rundt i lavningerne, og så håber vi, at mange af fjordens vadefugle også vil tage det til sig. Vi kommer i hvert fald til at se viber herude, fortæller Lars Kildahl Sønderby.

Rydningen af området er iværksat med midler fra Det Grønne Råd som en del af projektet "Danmarks Grønneste Storby". Arbejdet forventes at være afsluttet i løbet af foråret i år.