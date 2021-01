Hjælp Den Fynske Landsby: Dit skårede krus eller gulnede foto skal på museum

Hun holder det hvide krus i hænderne. Egentlig burde Lise Gerda Knudsen være glad, for kruset er den seneste souvenir fra Den Fynske Landsby, som gæsterne kan købe med hjem. Men, for der er et men, historien er en anden.

- Det er sådan noget, jeg er ude efter, bare fra gamle dage, fra ældre dage. Jeg ved, at der findes ting, der er lavet og solgt med Den Fynske Landsbys navn i bunden. Der findes krus, der er købt herude. Der findes platter med motiv fra Den Fynske Landsby. Der findes små huse. Der findes souvenirs derude, som jeg godt kunne tænke mig at få fat i, siger Lise Gerda Knudsen, der er oveninspektør for Den Fynske Landsby.

Hun rækker hånden ud til alle, der igennem museets snart 75-årige historie har besøgt Den Fynske Landsby. Om det er billeder, der er blevet lidt gule i kanten gennem årene, eller andet, der fortæller en historie fra et besøg på stedet, så er hun interesseret i at låne til udstillingen "Mig og min fynske landsby", der åbner, når porten bliver åbnet for besøgende i april.

- Jeg vil bare gerne låne fotos eller ting. Så kan vi tage et billede af dem eller udstille dem i denne sæson, fortæller overinspektøren.

På grund af corona-nedlukning kan man ikke komme og aflevere sine genstande i Den Fynske Landsby. Man bliver mødt af en lukket dør, da medarbejderne er sendt hjem. Men man kan kontakte Lise Gerda Knudsen og finde en dag, hvor det kan lade sig gøre via det følgende link: Hjælp Den Fynske Landsby.

- Det kan undre, at vi ikke har gemt tingene gennem de 75 år. Men det er også forståeligt. Når man har dem, er de jo ikke historiske, og så tænker man, at det kan man jo altid gemme senere. Det er så ikke sket, og det er derfor, jeg spørger fynboerne om hjælp til vores kommende udstilling, siger Lise Gerda Knudsen med spændt forventning i stemmen.