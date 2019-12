Hjælp til illegale indvandrere: - Det er en humanitær forpligtelse

Tirsdag åbnede Røde Kors en klinik i Odense, hvor illegale indvandrere kan få gratis sundhedshjælp.

Klinikken er åben to gange om ugen, hvor omkring 15 frivillige sundhedspersoner vil hjælpe de såkaldt udokumenterede migranter, som ikke har adgang til det danske sundhedssystem.

Røde Kors driver sammen med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp allerede klinikker i Aarhus og København. Og nu er der altså behov for en klinik midt i landet.

- I Røde Kors mener vi, at alle, der har brug for lægebehandling, og alle, der brug for graviditetsundersøgelser, og alle børn, som har brug for vaccinationer, skal have et sted at gå hen, siger Lene Krogh, vicegeneralsekretær i Røde Kors.

Siden 2011 har klinikkerne i Aarhus og København haft besøg af 5.700 patienter, som har modtaget 18.000 behandlinger.

- Vi oplever at patienter fortæller, at de opholder sig i Fynsområdet og i Trekantområdet og derfor må rejse temmelig langt - dem, der har mulighed for det - for at få den nødvendige lægehjælp.

- Vi mener, det er en humanitær forpligtelse, som vi er glade for at kunne tage på os. Vi så meget hellere, at det var en myndighedsopgave i Danmark at hjælpe - også ud over den akutte behandling - så længe det ikke er muligt, at kunne give det her tilbud.

I og med at klinikken arbejder parallelt med det etablerede sundhedssystem, er adressen ikke officiel. Derfor sker kontakten til dem, der har behovet, via mund til mund-metoden, gennem kontakt til gadearbejdere og via foldere på de steder, hvor målgruppen kommer.

- På den måde finder de ud af, at vi har tilbuddet, som kan give dem den nødvendige hjælp, siger Lene Krogh.

