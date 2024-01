Hjalp Novo Nordisk med at holde planer hemmelige: "Din mail er jo lidt afslørende"

Men længe har byggeplanerne været omgærdet at stor hemmeligholdelse fra begge parter.

Ifølge sagens akter har der som minimum været møder mellem kommunen og Novo Nordisk siden slutningen af marts 2023. Der er ifølge akterne tale om en meget begrænset personskare hos Odense Kommune, som har været involveret i møderne, og hos begge parter har der været et ønske om dyb fortrolighed.

En mailkorrespondance fra den 8. juni 2023 viser, at Odense Kommune anstrenger sig for at hjælpe Novo Nordisk med at holde samtaler og møder fortrolige - ikke bare for offentligheden men også for resten af kommunens medarbejdere. Det viser en mail med emnefeltet "NN OBS på fortrolighed og "privat - VVM og natur" sendt fra en kommunal medarbejder til en konsulent i Novo Nordisk.

"Lige en reminder - husk at markere alle møder som "privat", når du indkalder os, da der er fuld åbenhed i vores kalender. Din mailadresse er jo lidt afslørende :-)"