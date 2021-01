Hjem til Fyn: Jesper Hansen skifter til Riwal Cycling Team

Det fynskbaserede cykelhold Riwal Cycling Team får i næste sæson den tidligere World Tour-rytter Jesper Hansen på holdet.

Jesper Hansen kommer til Riwal Cycling Team efter to år på det franske World Tour-hold Cofidis, hvor han senest kørte Giro d’Italia i oktober. Men efter en periode uden kontrakt havde Jesper Hansen faktisk opgivet håbet om at kunne fortsætte som professionel cykelrytter.

Jeg tror på, at det bliver godt, og jeg har masser af motivation for sæsonen Jesper Hansen, cykelrytter, Riwal Cycling Team

Men så kom Riwal igen på banen, og fynboen fortsætter nu alligevel karrieren. Han håber, at han med skiftet til Riwal Cycling Team kan skabe nogle resultater og hjælpe holdet op på et højere niveau, efter holdet i forlængelse af en periode med stor økonomisk usikkerhed nu kører som kontinentalhold og ikke pro-kontinentalhold som i sidste sæson.

- Jeg kunne godt tænke mig at vinde noget igen. Min sidste sejr var Tour of Norway, så jeg vil starte med bare at vinde noget. Holdets ambition er at rykke op igen, og hvis jeg kunne bidrage til det og vise, at holdet har et godt niveau, så er det en god målsætning at have, siger Jesper Hansen i en pressemeddelelse fra holdet.

Læs også Årets cykelrytter: Søren Kragh får fornem hæder

Den tidligere Astana-rytter ser frem til udfordringen ved at være underdog.

- At køre på Riwal Cycling Team bliver selvfølgelig noget andet, men det vil være det samme at køre cykelløb. Jeg kan huske fra tiden inden, at jeg kørte på World Tour’en, at det var ret sjovt at komme med et mindre set up og se, om man kunne slå nogle af de større hold. Jeg tror på, at det bliver godt, og jeg har masser af motivation for sæsonen til at gøre det så godt som overhovedet muligt, siger den 30-årige fynbo, der tidligere i karrieren også kørte for Bjarne Riis på Tinkoff-Saxo-holdet.

Skelde tilbage

Riwal Cycling Team har også hentet Michael Skelde ind på holdet igen for 2021 - denne gang i rollen som sportslig ansvarlig. I den seneste sæson fungerede han som sportsdirektør, det vil han ligeledes gøre i 2021, hvortil han også får det overordnede ansvar for den daglige drift af cykelholdet.

Han er begejstret for, at Jesper Hansen har valgt at køre for Riwal Cycling Team, og han forventer, at den fynske rytter giver holdet et skub i en positiv retning.

Læs også Fynske verdensmestre nomineret til pris

- Det er klart, at Jesper er en gave til et cykelhold som vores med den udvikling, vi er igennem. Han kommer med erfaring fra Grand Tours og fra den allerstørste scene, og han er en rytter, der kommer til at kunne køre med om klassementet i alle de løb, hvor der er nogle hårdere stigninger. Jeg har en forhåbning om, at Jesper kommer hjem og lykkes sammen med os på den rejse med at blive et dansk professionelt cykelhold igen, siger Michael Skelde.

Han er ikke i tvivl om Jesper Hansen kvalitet som cykelrytter, selv om der har været langt mellem sejrene i de seneste år.

- Hans niveau er bare rigtigt højt, og vi kommer til at køre med om sejrene i nogle store cykelløb samen med Jesper. Han vil også kunne gøre det godt i løb som PostNord Danmark Rundt afhængigt af, hvordan løbet bliver skruet sammen. Jeg ser Jesper som en komplet rytter, der passer godt ind på vores hold, og som kan begå sig i mange af de svære løb, siger Michael Skelde.