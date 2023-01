Hjemmepleje får flere kendte ansigter: - Det andet er noget værre møg

Odense Kommune har taget hul på et pilotprojekt, der går ud på at samle hjemmehjælpere og andet personale i mindre faste hold.

Det skal være med til at sikre, at de ældre oplever færre skift i plejepersonalet og dermed føler sig mere trygge.

En af dem, der glæder sig over den ordning er 90-årige Margit Labich, der får besøg af hjemmeplejen to gange dagligt.

- Det synes Jeg er en rigtig god idé. Det er det bedste de har lavet endnu.

Allerede nu dømmer hun det normale system ude.

- Det andet, det er noget værre møg for at sige det rent ud.

Som det er i dag, er der nemlig ingen garanti for, at borgerne får besøg af en hjemmeplejer de kender.

Og det er uværdigt og utrygt, mener rådmand i Odense kommune, Brian Dybro (SF). Han står bag projektet der skal køre det næste år.

- Jeg har oplevet rigtig mange ældre og pårørende, som har oplevet de ældres hjem som banegård af mange forskellige medarbejdere.

- Det giver utryghed og det er også uværdigt, siger rådmanden for Ældre- og Handicapforvaltningen.

Projektets mål er flere kendte ansigter i hjemmene, for så kommer medarbejderne og den ældre til at kende hinanden meget bedre.

- Det gør jo, at man kan sætte ind, hvis det er, at den ældre begynder at få det lidt skidt. Man kan også, og det må give større arbejdsglæde hos medarbejderne, se de gode resultater af, at det er de kendte der kommer, siger Brian Dybro med henvisning til lignende projekter.

Selv når det bliver nødvendigt, at sætte afløsere ind, vil det være nogen som borgeren kender i forvejen, uddyber Brian Dybbro.

Margit Labich fortæller, at hun ofte har spekuleret over, hvem der dukkede op.

- Så tænker man; "åhhh, gad vide hvem der nu kommer i dag. Mon det er en der har lidt forstand på det, siger Margit Labich og tilføjer, at det er meget mere trygt, når det er de samme som kommer hver gang.

Også for Jill Møller Andersen, som er den social- og sundhedshjælper der oftest er kommet hos Margit Labich betyder kontinuiteten meget.

- Vi begynder jo at at kende hinanden godt efter mange år. Det er lige før man er i familie, når man man kommer her hver dag.

- Det betyder meget, både for dem og os, at det er de samme man besøger hele tiden, siger Jill Møller Andersen.

Brian Dybro tror ikke bare på at projektet vil kaste nogle gode resultater af sig.

- Alt i alt håber jeg, at vi kommer til at give en større og bedre pleje til de ældre i Odense.

Han håber desuden, at de løbende resultater vil være så gode, at projektet kan udvides til at gælde flere, end det gør opstartsfasen.

I Kerteminde tror man på, at det er godt for alle

I Kerteminde Kommune har man i længere tid afprøvet såkaldte faste tværfaglige teams i ældreplejen - noget som meget ligner forsøgsprojektet i Odense.

I et interview med TV 2 Fyn fortæller Jan Johansen (S), formand for Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget, blandt andet, at man er i gang med en lang, men god proces.

- Den skal faktisk følges helt fra bunden af. Man skal have alle medarbejderne med fra starten, og det er dem, der skal være med til at bygge, hvordan og hvorledes man egentlig får en mere flydende overgang, så vi arbejder mere sammen på hele området, så der ikke kommer så mange hænder ud til de ældre.

Han fortæller at reaktionerne hos både plejepersonalet og de ældre er gode.

- Men det er selvfølgelig nogle mønstre, der skal laves om, og det er hele vejen op til toppen af ældreplejen.

- Det er jo en helt anden måde at arbejde sammen på, men det tror jeg giver en stor gevinst for borgerne og for medarbejderne.

- Og det er jo det vigtigste.

Se og hør hele interviewet med Jan Johansen herunder: