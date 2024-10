Hjemmerøvere slog offer i hovedet med økse og stjal Viagra

To personer er ved Retten i Odense blevet idømt henholdsvis to og to og et halvt års fængsel for et hjemmerøveri begået i Odense N i september.

Det oplyser Fyns Anklagere på X, og senioranklager Søren Yde Halse uddyber røveriet:

- Personerne opsøger offeret på hjemmeadressen, og de har medbragt et jernrør og en økse, som de slår offeret i hovedet med, siger han og tilføjer, at de brugte den "flade" side af øksen.

I forbindelse med røveriet stjal personerne 12 gram amfetamin og "nogle" Viagra-piller, oplyser senioranklageren.

- Røveriet bunder i en uoverensstemmelse om betaling af stofferne, lyder det.

De implicerede kender hinanden i forvejen. Offeret er blevet udskrevet fra hospitalet.