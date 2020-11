Hjemsendte elever afvises på ungdomscenter: - Det er svært, når alt andet er aflyst

Når elever bliver hjemsendt fra skole, bliver de samtidig udelukket fra at komme i Ungdomscenter Camp U's lokaler i Odense.

Det lyder ganske enkelt, men ifølge Damir Balalic, der er afdelingsleder i Camp U, har det krævet mange overvejelser. For godt nok er det først og fremmest vigtigst at sørge for både de unges og ansattes sikkerhed, men det er samtidig hårdt for de unge, der normalt er glade for at komme i Camp U.

Læs også Skole i Odense lukker en hel uge

- Her kommer børn fra mange steder fra, som skal have mulighed for at møde andre, når alt andet er aflyst, siger Damir Balalic.

Alternativ til lukning

Lige nu gælder forbuddet mod at komme i ungcomscentret elever fra Abildgårdskolen og Al Salahiyah-skolen, som lige nu er hjemsendt.

Ifølge Damir Balalic kender de ansatte i Camp U de børn og unge, der plejer at komme, og derfor har det indtil videre ikke været noget problem at holde styr på, hvem der må komme.

- Hvis eleverne prøver alligevel, bliver de gjort opmærksom på det. Vi kender eleverne, og vi vil ikke have hjemsendte elever, uanset hvilken skole de er fra, siger afdelingslederen.

Læs også Robot skal coronasikre klasselokaler på odenseansk skole

Inden coronapandemien kom der hver dag omkring 70 og 100 unge i Camp U. Nu svinger antallet meget, og Damir Balalic mener, at det er langt bedre at holde åbent med restriktioner end helt at lukke. Også selvom det er svært.

- Vi forsøger at gøre det så godt, vi kan. Vi er ved at anlægge stien, mens vi går, siger han.