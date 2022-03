Hjerneblødning tog næsten livet af fynsk X Faktor-stjerne: - Jeg har genopfundet mig selv på et dybt plan

Siden har hun udgivet albummene ‘Audio Ballerina’ (2008), ‘Talisman’ (2011) og Breaking Through the Firewall’ (2021).

En ny begyndelse

Heidi Herløw kalder det for en ‘ny begyndelse’. Hun fortæller, at hun på mange måder er taknemmelig for at have haft denne nærdødsoplevelse, og at det har det inspireret hende til at skrive sit seneste album ‘Breaking Through the Firewall’.

- Det var smukt. Jeg var på en rejse i mit indre, og følte mig forbundet med universet. Jeg er så taknemmelig, og det er en del af mig nu, siger hun.