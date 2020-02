Hjernens motionsdag: Elever træner spilstrategier inden ferien

Det foregik helt analogt, da eleverne på sidste skoledag inden vinterferien fordybede sig i spilstrategier på Skolernes Skakdag.

Dagen, der også bliver kaldt Hjernens Motionsdag, fejrede i år tiårsjubilæum, og på Fyn deltog 3.971 elever fordelt på 30 skoler.

Læs også Alle eleverne spiller brætspil: Genoplivet tradition hitter på fynsk skole

En af dem var Gustav Egedal, der går i 6.b på Tallerupskolen i Tommerup Stationsby.

- Jeg synes, at det er virkelig dejligt. Så kan man nå at bruge det sidste af ens energi på noget, man bruger hjernen til, lige før man har en uge fri, siger han.

For eleven er det især det at lægge strategier, der er spændende.

- Der er meget matematik i det, og det er et af mine yndlingsfag, siger Gustav Egedal.

Glæde og fordybelse

Ifølge Jesper Skov, der er lærer på Tallerupskolen, lærer eleverne en masse af at spille skak.

- Skak kan utrolig mange ting. Der er tid til at fordybe sig, og det har børn rigtig godt af. Samtidig skal de koncentrere sig meget i hverdagen, og der kan skak være en genvej til at lære, hvordan man koncentrerer sig, siger han.

Læs også Fynske erfaringer skal bruges til at få skolebørn til at bevæge sig mere

Han oplever, at eleverne hygger sig på dagen, hvor de sidder over for hinanden med et ternet bræt mellem sig.

- Det er hjernen der er på arbejde, så på den måde er det hjernens motionsdag, siger han

Eleven Gustav Egedal er enig i, at skakspil er god træning. Men hvis han skulle vælge mellem den traditionelle motionsdag og skakdagen, må det stategiske spil se sig slået:

- Lige så meget jeg kan lide at være indenfor og bruge min hjerne, lige så godt kan jeg lide at være udenfor og bruge min krop.