Hjertestarter stjålet fra klub: - Det er ærgerligt og dybt underligt

Det var et ærgerligt syn, der mødte medlemmerne af Dalum IF, fredag morgen. Der, hvor fodboldklubbens hjertestarter plejer af være, var der i stedet et tomt skab og en masse glasskår.

Det fortæller klubbens næstformand, Jens Lolch, til TV 2 Fyn.

- Da vi kommer om morgenen, får vi at vide, at boksen er smadret ude på forsiden. Der blev sagt, at den er skåret op med en vinkelsliber. Det er ærgerligt og dybt underligt, siger han.

Hjertestarten har hængt på forsiden af klubbens tilholdssted på Dalumvej i omkring fem år. Og den har ikke kun været til pynt.

- Den var i brug, da der var en, der var faldet om nede på vores egen træningsbane. Og så har vi også trafikken ude på Dalumvej, siger næstformanden med henvisning til, at der nemt kan opstå en situation, hvor der bliver brug for den igen.

Mange ældre mennesker

Dalum IF er med sine 1.200 medlemmer og 300 trænere Fyns største medlemsmæssigt, fortæller Jens Lolch.

Foto: Dalum IF

Det betyder også, at der er en del mennesker, der har sin gang i klubben.

- Der kommer en masse bedsteforældre og alt muligt. Der kan sagtens blive brug for hjertestarteren. Så vi er kede af, at der er nogen, der har taget den, sige næstformanden.

Foto: Dalum IF

Har du set noget?

Tyveriet af hjertestarteren er sket natten mellem torsdag og fredag og er ifølge klubben meldt til politiet.

I et Facebook opslag opfordrer Dalum IF folk til at henvende sig, hvis de har set noget mistænkeligt.

- Vi håber, at der nogen, der har set et eller andet. Som klub har vi det dårligt med, at der er nogen, der kan finde på at gøre sådan noget, siger Jens Lolch.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.