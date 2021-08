Hjulmand: Syg Lars Høgh er stadig ukuelig optimist

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand begræder, at målmandstræner Lars Høgh har fået et tilbagefald med sin kræftsygdom, men samtidig regner landstræneren også med, at Lars Høgh vender tilbage til landsholdet på et tidspunkt.

Det er fynboens ukuelige optimisme, der smitter landstræneren. Det siger Kasper Hjulmand tirsdag på et pressemøde forud for onsdagens VM-kvalifikationskamp mod Skotland.

- Jeg er i tæt kontakt med Lars, og det har jeg har været hele vejen igennem i mange år. Alle ved, at Lars kæmper med sin kræftsygdom, og at det går op og ned, og han har valgt ikke at være her i den her omgang. Vi håber, at han endnu en gang får bekæmpet den her forbandede sygdom.