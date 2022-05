Høj musik i parkerne kan udløse nye forbud og mere kontrol: - Det er mest den dumme bas

Ola Skov bor i en af ældreboligerne over for Munke Mose - lige på den anden side af Odense Å.



- Det er mest den dumme bas, rent ud sagt, den kan vi altid høre. Og når det først bliver sommer, så er det jo næsten hver dag, siger den 92-årige nabo til Munke Mose.



Hun kan tydeligt mærke, at parken er et yndet festområde i sommerhalvåret.



- Når klokken er fire-fem om morgenen, så har min mand nogle gange stået op, og ringet. Så siger politiet: Jamen, vi er på vej, vi er på vej, du er ikke den eneste, der har ringet, siger Ola Skov.



Regler overholdes ikke

Kira Frisk bor også i Odense, og har selv oplevet både glade og støjende aftener i mosen.

- Altså det kan godt blive lidt højt en gang i mellem, men jeg synes det er fint nok. Nogen tænker over det, andre spiller bare ekstremt høj musik lige meget hvad, siger hun.

I Munke Mose og i Eventyrhaven indførte politikerne i 2018 forbud mod at spille musik fra anlæg og radioer fra klokken 19 om aftenen til klokken 10 om formiddagen.

Men forbuddet bliver ikke altid respekteret, som både Ola Skov og mange andre naboer til Munke Mose og Eventyrhaven har oplevet.

- De skal da bare overholde de regler om, at de skal stoppe på et bestemt tidspunkt, siger Ola Skov.

Ordensmagten på svær opgave

Ved indgangen til Munke Mose bliver de besøgende oplyst om reglerne på et skilt. Men den ansvarlige rådmand er ikke helt tilfreds med skiltet.

- Altså det her skilt, der må jeg blankt erkende, at jeg synes det er for lille, det er ikke informativt nok, siger Søren Windell (K), by- og kulturådmand i Odense.



Det er især musik fra de meget kraftige soundbokse, der de senere år har fået antallet af klager til at vokse.



- Når der er rigtig knald på, så ligger der jo folk over alt. Der er musik fra mange grupper, og når naboen spiller højt, så spiller man selv højere, fordi man skal overdøve musikken. Det er dejligt og det er liv. Men det går også bare over gevind nogle gange i takt med, at det bliver varmere og man køler sig med kolde øl, siger rådmanden.