Højlund om OL-medalje - "Folk begyndte at miste facaden"

Odense Håndboldspilleren Mie Højlund var en af fire med fynsk islæt, der lørdag var med til at vinde OL-bronze med det kvindelandsholdet i håndbold.

- Jeg tror slet ikke, at jeg kan beskrive, hvor stor en forløsning det er. Efter en skuffende indsats i semifinalen mod Norge er det kæmpestort at skulle have en bronzemedalje om halsen. Jeg er så glad, siger hun til TV 2 Sport og uddyber:

- Folk begyndte at miste facaden, da vi nærmede os slutningen. Det her OL har betydet enormt meget for alle på det her hold.