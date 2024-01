Hold dig fra Odins Bro - bliver ikke klar til torsdag

Går din vej over Odins Bro i aften eller torsdag, så er det en god idé at finde en alternativ rute. Broen, der har været lukket siden tirsdag aften, bliver ikke klar til at åbne torsdag morgen, fortæller Morten Vilsbæk, der er presseansvarlig i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning, til TV 2 Fyn.

De to teknikere, der er på opgaven, har siden klokken 19 tirsdag aften arbejdet på sagen. Sammen har de forsøgt at finde fejlen i softwaren. Det er endnu ikke lykkedes, og derfor genoptager de arbejdet i løbet af torsdag morgen, lyder det videre.

Morten Vilsbæk forklarer videre, at der "som sådan" ikke er noget galt med broen, der bliver serviceret en gang om måneden, men som tidligere beskrevet er det automatiske system, der skal lukke brofagene - samt en række af fejl - ude af drift, hvorfor bilister ikke kan køre over broen. Det ene brofag er kommet på plads manuelt, mens der stadig arbejdes på at få lukket det vestlige brofag.