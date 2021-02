Hold jer fra isen: - Det er at spille hasard med eget liv

Det er nemt at komme på glatis i disse dage, men det er desværre også nemt at falde gennem isen, hvis man bevæger sig ud på en Fyns mange tusinde søer.

Læs også Frosten har fat: Håber på at åbne skøjtesøer i næste uge

Isen er endnu ikke tyk nok til at bære, og selvom Fyns Politi endnu ikke har uddelt bøder for at færdes på frosne søer, er beskeden fra vagtchef Lars Thede ganske klar.

- Det er at spille hasard med eget liv, og jeg ville under ingen omstændigheder lade mine børn gå derud, siger han.

Ulovligt eller ej?

Med mindre, der er skiltet med, at færdsel på isen er forbudt, er det strengt taget ikke ulovligt at tage chancen og gå ud på isen. Det kan dog koste en bøde, hvis man alligevel gør det og får brug for hjælp til at komme op.

- Men jeg vil stadig appellere til folk om, at indtil kommunen har foretaget de nødvendige målinger, skal man holde sig væk, fortæller Lars Thede.

Når det er sikkert at færdes på søerne, vil de fynske kommuner sætte skilte op. Det kræver, at isen er mindst 13 centimeter tyk.

45-årig i kunstig koma

Alene i Odense er der 1.500 søer.

I sidste uge brød en 45-årig mand gennem isen på Davinde Sø i et forsøg på at redde sin hund i land.

Læs også Mand fundet livløs under is - nu er han lagt i kunstig koma

Han er efterfølgende blevet lagt i kunstig koma, og ifølge Fyns Politis oplysninger, er hans tilstand endnu uforandret.

Senere denne uge vil Odense Kommune måle tykkelsen på fem udvalgte skøjtesøer. Der er tale om Skovsøen ved Skovalléen i Fruens Bøge, Munkedammen ved Østerbæksvej og Rosenørnsvej, Svanedammen ved ved Kochsgade og Svanevej, Nørredammen ved ved Buchwaldsgade og Nørrevænget og Munkemaen ved Nistedvej.