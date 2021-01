Hollandsk landsholdskeeper stopper i Odense Håndbold

Den hollandske landsholdsmålmand Tess Wester er i gang med sin sidste sæson i Odense Håndbold.

Efter tre sæsoner i den fynske klub har den 27-årige Wester valgt at søge nye udfordringer, skriver Odense Håndbold på sin hjemmeside.

- Efter tre år i Odense er det tid til et nyt eventyr. Jeg har derfor besluttet, at jeg ikke bliver i Odense efter denne sæson.

- Jeg vil gerne takke alle omkring klubben og fans, men mest af alt pigerne, som jeg har spillet med de sidste tre år. Jeg håber, vi kan gøre denne sæson til en sæson, vi aldrig vil glemme, siger Tess Wester.

Hun blev i 2018 hentet i den tyske klub SG BBM Bietigheim, og i den fynske klub har man sat pris på samarbejdet, lyder det fra administrerende direktør Lars Peter Hermansen.

- Vi er og har været glade for Tess Wester, som igennem tiden i Odense Håndbold har arbejdet dybt professionelt hver dag og samtidig bidraget positivt til holdet og klubben.

- Vi vil gerne takke Tess for hendes indsats, og vi er sikre på, at Tess vil gøre sit ypperste for at slutte sin tid af i Odense på bedste vis, siger Lars Peter Hermansen.

Tess Wester har spillet 109 kampe for det hollandske landshold. Senest var hun med ved EM i Danmark i december, hvor Holland skuffende røg ud allerede i gruppespillet.

