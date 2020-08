Homoseksuelle søger væk fra Fyn: - Det er nemmere at gemme sig i København

Flag, fjer og balloner i alle regnbuens farver pryder i denne uge Københavns gader til Copenhagen Pride, som er et arrangement, der skal sætte fokus på forskellige seksualiteter. Og det er primært i København, at meget af fællesskabet foregår. Sådan er opfattelsen i hvert fald blandt mange unge i LGBT-miljøet.

Det ærgrer den fynske LGBT-forening Lambda.

- Jeg tror, mange søger til København, fordi den er stor. Det er nemmere at gemme sig, hvis det er det, man vil. Og omvendt er der mange flere steder at gå i byen, hvis det er det, der trækker, siger Sarah Baagø Petersen, der er talsperson for Lambda i Odense,

Læs også Dødstrusler regnede ned over homoseksuel på Ærø

Provinsen tilbyder et større fællesskab

Men selvom København umiddelbart har meget at byde på, er der store fordele ved foreningen i Odense, mener talspersonen.

- I København er man mere differentieret og samler sig i små enklaver og mindre fællesskaber. I Odense er der ét stort fællesskab – her laver vi alting sammen og ikke i små grupper, siger Sarah Baagø Petersen.

En, der har mærket det store fællesskab, er Nicklas Andersen. Han er homoseksuel og frivillig i Lambda. Og selvom han skulle tage mod til sig, har han ikke fortrudt et sekund, at han trådte ind på baren i Brogade.

- Jeg var meget påpasselig med at gå ind på Lambda, for jeg havde aldrig været på et homosted før. Jeg gik forbi en to-tre gange og tog mig endelig sammen til at gå herind. Så stod jeg bare i hjørnet uden at sige et ord. Men så kom der nogen hen til mig og spurgte, om jeg ikke ville sidde sammen med dem, siger Nicklas Andersen og fortsætter med et smil:

- Og så endte jeg med at være der til klokken fem om morgenen. Så det kan man vist godt sige var en succes.

Foto: Jonas Mattson

Vigtigt at møde ligesindede

Lambda er primært drevet af frivillige, og de har forskellige arrangementer, der skal sætte fokus på forskellige seksualiteter såsom homo- eller biseksualitet. Desuden har foreningen en bar i Brogade i Odense, hvor man kan mødes over en drink eller en øl.

Hele miljøet og foreningen omkring LGBT er ekstremt vigtigt, mener Sarah Baagø Petersen.

Læs også Bøde for homo-tilråb: - Jeg kan ikke garantere, det ikke sker igen

- Fællesskabet er vigtigt for at møde nogen, der er ligesindede og finde et fælles ståsted. Så man kan tænke: "Der er andre ligesom mig, og selvom jeg ikke er, som folk er flest, så er jeg okay", fortæller hun og fortsætter:

- Det kan virke banalt at mødes, fordi man har samme seksualitet. Men det er det samme som at folk, der kan lide fodbold, mødes i fodboldklubber.

For frivillige Nicklas Andersen var det også vigtigt at have andre at spejle sig i. Nu er næsten hele hans sociale liv med folk fra Lambda. Og alle er velkomne i foreningen og på baren, siger han.

- Det er primært folk i LGBT-miljøet, men jeg har flere venner hernede, som er heteroseksuelle. De kommer her bare, fordi det er hyggeligt. Så alle er velkomne, siger han med et smil.