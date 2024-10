Det går godt for Eva Hvolbek, der er indehaver af dametøjsbutikken på Kongensgade i Odense med samme navn, og det kommer bag på mange, fortæller hun.

- Folk har virkelig henvendt sig og spurgt, hvordan har du gjort det med alle de butikker, der lukker?

Det er også en kendt myte, at onlinehandel er ved at dræbe de fysiske butikker. Ser man bare på Kongensgade så er det svært at komme udenom de mange tomme butikker.

En ny analyse fra Dansk Industri Handel afliver netop den myte. Den viser blandt andet at 54 procent af danskernes køb stadig sker i en fysisk butik, mens kun 42 procent af vores køb sker online i en webshop eller via en app.

Resultaterne af analysen genkender direktør i Odense Cityforening Peter Bøgholm også.

- Jeg glæder mig over, undersøgelsen underbygger det, som vi også oplever i Odense city – nemlig at udviklingen i detailhandlen i de fysiske butikker går den rigtige vej.