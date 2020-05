Hospitalsklovne spreder glæde hos 5-årige Kalle: - Han blev glad, da vi tændte for Dr. Dulle

Kalle på 5 år smiler over begge øre, når hospitalsklovnen Dr. Dulle går live på Facebook.

Kalle kender Dr. Dulle fra sin tid på Odense Universitetshospital, hvor han i over to år var i behandling for leukæmi. Her udviklede han et særligt venskab til især hospitalsklovnen Dr. Dulle.

Under coronakrisen ser Kalle med, når Dr. Dulle og hans kolleager sender live og laver digitale klovnerier.

Kalle og Dr. Dulle mødte hinanden, da Kalle var i behandling for leukæmi. Nu er behandlingen afsluttet, men Kalle ser stadig med, når hospitalsklovnene sender live på Facebook under coronakrisen. Bemærk at billedet er taget før nedlukningen. Foto: Privatfoto

- Kalle blev næsten helt genert, men også rigtig glad, da vi tændte for Dr. Dulle. Det, at vi blev budt indenfor i Dr. Dulles hjem, gjorde det ekstra trygt, siger Kalles mor, Ditte Magnusson, til Danske Hospitalsklovne.

- Det var dejligt at gense en elsket ven, som ikke virkede bekymret. Kalle var ikke til at skyde igennem, og vi måtte lige se det et par gange igen bagefter.

Danske Hospitalsklovne har kunne skrue op for deres aktiviteter på Facebook og YouTube, siden de modtog en donation på 130.000 kroner fra TrygFonden.

- Vi savner jer

Noget tyder på, at der er efterspørgsel på de digitale klovnerier. En af de videoer, Danske Hospitalsklovne har uploadet i forbindelse med coronakrisen, er blandt andet set over 70.000 gange.

I videoen optræder en håndfuld musikalske hospitalsklovne med det enkle budskab:

"Vi savner jer, når vi vasker vores tæer".

De enkelte klovnes live-udsendelserne på Facebook har typisk har alt mellem 5.000 og 25.000 visninger.

- Vi ved, hvor meget klovnene betyder for børnene under deres sygdomsforløb. Netop nu, hvor mange syge børn er isoleret fra omverdenen på hospitalsstuer eller derhjemme, er det ekstra vigtigt, at de ikke føler sig alene. Derfor er vi glade for TrygFondens støtte til, at vi fortsat kan være der for børnene. Blot på en anden måde, siger direktør i Danske Hospitalsklovne, Kenneth Øhrberg.

- Har hjulpet Kalle meget

5-årige Kalle afsluttede sin behandling for leukæmi i januar 2020. Hele familien ser med glæde tilbage på mødet med hospitalsklovnene på Odense Universitetshospital.

- De har hjulpet Kalle rigtig meget i hans forløb. Han har aldrig nogensinde klaget over at skulle med på hospitalet, for måske mødte han Dr. Dulle, Viola eller en af de andre klovne, siger Ditte Magnusson.

Der er i alt 52 professionelt uddannede hospitalsklovne, som normalt har 184 ugentlige klovne-vagter fordelt på alle landets børneafdelinger og i børne- og ungepsykiatrien.