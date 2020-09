Hotspot: Antallet af smittede stiger igen i Odense

Odense er blandt de steder i Danmark, hvor der lige nu er flest nye smittede med coronavirus. Det viser lørdagens tal fra Statens Serum Institut.

Ifølge de seneste tal er der i løbet af de seneste syv dage konstateret 107 nye tilfælde af coronavirus i Odense.

Det bringer kommunens incidenstal op på 52,4, hvilket er det tredjehøjeste i hele Danmark. Kun Brøndby og Albertslund Kommune har et højere incidenstal. I Brøndby ligger tallet på 57,2, mens det i Albertslund ligger på 57,8.

Forskellen mellem de to sjællandske kommuner og Odense er, at tallet kun dækker over 20 nye tilfælde i Brøndby og 16 nye tilfælde i Albertslund. Incidenstallet bliver udregnet efter, hvor mange nye smittede der er per 100.000 indbyggere i kommunen.

Kommuner med et incidenstal på over 20 kommer på sundhedsmyndighedernes observationsliste.

Smitten i Odense er i den seneste uge steget markant. Især efter det kom frem, at der var et lokalt smitteudbrud på UCL's campus på Niels Bohrs Allé i Odense. Lørdag er i alt 38 personer fra UCL registreret smittet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sagde fredag på et pressemøde, at lokale nedlukninger i byen kunne komme på tale ligesom man har set i Aarhus.

Sundhedsmyndighederne vil efter weekenden tage stilling til, om der vil blive lavet lokale nedlukninger.

Tidligere på ugen var både Odense, Kerteminde og Nordfyns Kommune på myndighedernes observationsliste på grund af incidenstal over 20, men lørdag, er Kerteminde igen kommet under smertegrænsen. Kommunen ligger nu på 16,8 med fire nye smittede den seneste uge.

Nordfyn ligger stadig over grænsen med et tal på 23,6, som dækker over syv nye smittede den seneste uge.

På Ærø, Langeland og i Nyborg har der den seneste uge ikke været nye smittede. I Middelfart, Assens, Svendborg og Faaborg-Midtfyn har der været henholdsvis 1, 2, 5 og 7 nye smittede.